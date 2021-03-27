ВОЗ оценила возможность отказа от защитных мер для привитых от COVID-19

Прошедшие через процедуру вакцинации, в случае отказа от защитных мер, таких как соблюдение дистанции, ношение перчаток и масок, могут оказаться опасными для непривитых.

Прошедшие через процедуру вакцинации, в случае отказа от защитных мер, таких как соблюдение дистанции, ношение перчаток и масок, могут оказаться опасными для непривитых.

Внимание на это обратила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен. Она вместе с коллегами не располагает достаточной информацией о безопасности и эффективности разработанных препаратов от коронавируса, в частности против его новых штаммов. В связи с этим специалист призвала граждан в любом случае не пренебрегать защитными мерами.

"Они (вакцины. — Прим. ред.) могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы", — отметила О'Брайен.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 125 млн человек. Скончались за это время почти 2,8 млн пациентов, о чем свидетельствуют данные ВОЗ.

ВОЗ сочла российскую вакцину от коронавируса необходимой для ЕС. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, передает сайт 360tv.ru.