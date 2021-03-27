Программу туристического кешбэка для молодежи могут ввести летом 2021 года

Программу поддержки молодежного туризма по России с кешбэком могут запустить летом. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Программу поддержки молодежного туризма по России с кешбэком могут запустить летом. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения частичной компенсации средств на турпутевки для школьников и студентов, предусмотреть для них "щадящий" тариф, передает РИА Новости.

Программа поддержки школьного и молодежного туризма с компенсацией затрат на покупку путевок для поездок по России уже формируется. Средства на нее планируют выделить из федерального бюджета. Запуск намечен на лето текущего года, отметил Чернышенко.