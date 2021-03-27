Киев снова обратился к Вашингтону с просьбой оказать давление на Москву

Первый лидер Незалежной Леонид Кравчук считает, что Россия "намерена выдвинуть" Украине "территориальные претензии". Об этом он заявил в интервью одного из украинских телеканалов.

Первый лидер Незалежной Леонид Кравчук считает, что Россия "намерена выдвинуть" Украине "территориальные претензии". Об этом он заявил в интервью одного из украинских телеканалов.

Россия, по словам Кравчука, собирается "уничтожить Украину". В связи с этим Киев якобы обязан обратиться к мировым державам, чтобы те оказали давление на Кремль путем санкционных, дипломатических и других мер

Экс-президент утверждает, что Незалежная всегда была и будет входить в стратегические интересы РФ. И, по словам 88-летнего политика, Москва не видит Киев независимым и относится к Украине как к "губернии" или "подчиненной территории".

Российская сторона неоднократно призывала профильные международные организации отреагировать на новые санкции со стороны Украины. Кремль обращал внимание, что со стороны ОБСЕ, ООН, Совета Европы никакой реакции не последовало. Структуры "заняты другими" делами, в том числе и санкциями против РФ.