Владимир Путин поздравил национальную гвардию России с профессиональным праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил за службу сотрудников Росгвардии в своем поздравлении с профессиональным праздником.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил за службу сотрудников Росгвардии в своем поздравлении с профессиональным праздником.

Лидер в обращении отметил, что Росгвардия стала значительной структурой и приобрела самостоятельность в правоохранительной системе России. Возложенные на нее защита прав и интересов россиян успешно реализуются благодаря мужественности сотрудников ведомства.

Путин также отметил, что национальная гвардия РФ достигла значительных результатов в сфере контроля за гражданским оборотом оружия и охране закона. Глава государства поблагодарил росгвардейцев за мужественность, смелость, отвагу, профессионализм и ежедневный риск, с которым сталкиваются сотрудники ведомства.