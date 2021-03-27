0:45 27 Марта 2021Спорт
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ
Ученица тренера Этери Тутберидзе, спортсменка Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.
Ученица тренера Этери Тутберидзе, спортсменка Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.
Российская спортсменка Щербакова в произвольной программе набрала 152,17 балла. По итогам двух дней соревнований, результат фигуристки составил 233,17 балла. Серебро в мировом чемпионате завоевала Елизавета Туктамышева. Второй день соревнований Туктамышева завершила с результатом 220,46 балла.
Бронзовая медаль досталась ученице Евгения Плющенко Александре Трусовой. Спортсменка завершила соревнования с результатом 217,2 балла, пишет "Царьград".