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0:45   27 Марта 2021
Спорт

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ

Ученица тренера Этери Тутберидзе, спортсменка Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.

Российская спортсменка Щербакова в произвольной программе набрала 152,17 балла. По итогам двух дней соревнований, результат фигуристки составил 233,17 балла. Серебро в мировом чемпионате завоевала Елизавета Туктамышева. Второй день соревнований Туктамышева завершила с результатом 220,46 балла.

Бронзовая медаль досталась ученице Евгения Плющенко Александре Трусовой. Спортсменка завершила соревнования с результатом 217,2 балла, пишет "Царьград".

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