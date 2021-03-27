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0:22   27 Марта 2021
Общество

Минздрав Украины: Пациенты с COVID-19 страдают от "вопиющего" отношения врачей

Минздрав Украины: Пациенты с COVID-19 страдают от "вопиющего" отношения врачей

Жалобы на "вопиющие" случаи лечения COVID-19 в больницах и клиниках Украины дошли до властной верхушки. Их оценил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Многие украинские врачи из-за собственного непрофессионализма ухудшают физическое здоровье пациентов. В первые дни болезни им начинают колоть антибиотики, в частности сильнодействующее вещество дексаметазон. Министр честно рассказал, что у многих заболевших не контролируют уровень кислорода в крови, сообщает "Царьград".

"Думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", — объяснил сложившуюся ситуацию Степанов.

Также специалист призвал граждан не заниматься самолечением. Указанный фактор может привести к гибели зараженного так же, как и недостаточно профессиональное отношение врача к пациенту.

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#украина #врачи #COVID-19

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