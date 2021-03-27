Администрация Байдена подтвердила приглашение Путина на конференцию по климату

Администрация Белого дома подтвердила информацию, что президент России Владимир Путин был приглашен на конференцию, посвященную проблемам климата.

Администрация Белого дома подтвердила информацию, что президент России Владимир Путин был приглашен на конференцию, посвященную проблемам климата.

Участие в переговорах примут 40 мировых лидеров, в том числе Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Саммит пройдет 22–23 апреля в онлайн-формате, передает "Царьград".

Отмечается, что встреча, которая будет посвящена климатическим проблемам, впервые состоится в таком широком масштабе. Власти США ранее объявляли, что на встрече будет обсуждаться тема консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.