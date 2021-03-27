Рар объяснил, почему на саммите ЕС отложили дискуссию по России

Тот факт, что лидеры стран-членов Евросоюза перенесли на июнь 2021 года стратегическую дискуссию о дальнейших отношениях с Россией, свидетельствует о том, что между ними имеются серьезные разногласия.

Тот факт, что лидеры стран-членов Евросоюза перенесли на июнь 2021 года стратегическую дискуссию о дальнейших отношениях с Россией, свидетельствует о том, что между ними имеются серьезные разногласия.

Такое мнение в комментарии изданию «Московский Комсомолец» высказал немецкий политолог Александр Рар.

Ранее, глава Евросовета Шарль Мишель, что в ходе прошедшего на уходящей неделе онлайн-саммите саммита Европейского Союза лидеры входящих в сообщество государств решили перенести стратегическую дискуссию о России на июнь, когда станет возможной очная встреча министров иностранных дел.

По словам Александра Рара, это решение говорит, что в руководстве ЕС имеются серьезные разногласия относительно дальнейшего развития отношений с РФ и эти разногласия очень трудно решить в онлайн-режиме.

«Чтобы прийти к общему взаимопониманию, нужны многосторонние консультации, закулисная дипломатия и двусторонние встречи, — объяснил немецкий политолог. — Дело в том, что, например, Германия и Франция настроены против полного прерывания диалога с Россией, а Польша и прибалты, наоборот, выступают за дальнейший нажим на Москву».

При этом европейцы, похоже, еще не понимают, какого курса по отношению к РФ намерен придерживаться новый американский президент Джо Байден, и чего он будет требовать от Европы, отметил Рар.