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5:51   27 Марта 2021
Весь мир

Кедми и Соловьев высмеяли безграмотных антироссийских комментаторов

Кедми и Соловьев высмеяли безграмотных антироссийских комментаторов

Россия должна правильно реагировать на военную угрозу со стороны США и НАТО. Это значит, что она должна не давать Америке слишком наглеть, но при этом ей не следует поддаваться на провокации.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

При этом, пока гость передачи рассуждал о том, как России следует отвечать на агрессивную политику Запада, ведущий Владимир Соловьев решил прочитать вслух комментарии зрителей, один из которых написал:

«Израиль в НАТО. Кедми сядет в танк и поедИт на Москву».

Прочитав эту фразу, Соловьев отметил, что обожает «безграмотных идиотов», необразованность которых распространяется на все сферы жизни, в том числе и на умение пользоваться русским языком.

«Нельзя же быть таким идиотом», — добавил Соловьев.

«Почему, можно», — невозмутимо отреагировал Яков Кедми.

«Яков Кедми вам разрешает — будьте идиотом! – обратился Соловьев к зрителю, написавшему безграмотный комментарий, а затем обратился с вопросом к гостю эфира: — А Израиль в НАТО?».

«А зачем??», — лаконично ответил тот, вызвав у ведущего приступ гомерического хохота.

Кедми и Соловьев высмеяли безграмотных антироссийских комментаторов

Отсмеявшись, Владимир Соловьев отметил, что у подобных комментаторов в голове «ничего не щелкает», и за пределами российских границ достаточно много таких «клинических идиотов».

Кедми же в заключение инцидента напомнил о том, какую правильную линию избрал российский лидер Владимир Путин, когда ему пришлось как-то реагировать на недипломатичные и оскорбительные выпады со стороны президента США Джо Байдена. Путин, по его словам, пожелав Байдену здоровья, просто перефразировал крылатую фразу Ильфа и Петрова «Не бейте его по голове – это его слабое место».

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