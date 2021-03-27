Пушков напомнил НАТО об отсутствии понятия «невоенная агрессия» в международном праве

Североатлантический Альянс стирает различия между военными и невоенными средствами проведения политики, вставая тем самым на очень опасный путь.

Североатлантический Альянс стирает различия между военными и невоенными средствами проведения политики, вставая тем самым на очень опасный путь.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель Комиссии Света Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор заявил об этом, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс, согласно пятой статье Североатлантического договора, готов отреагировать силовыми методами даже в том случае, если в отношении какой-либо из стран-членов НАТО будет совершена «агрессия с использованием невоенных средств». При этом генсек НАТО добавил, что Альянс считает себя вправе применить силу, «когда сочтет это необходимым».

Однако, как напомнил Алексей Пушков, такого понятия, как «агрессия с применением невоенных средств» в международном праве нет.

«Поэтому НАТО встает на крайне опасный путь стирания различий между военными и невоенными средствами проведения политики, — пишет сенатор. — Альянсу также следует задуматься об угрозе немедленной эскалации в случае подобных действий НАТО и о том, как на них ответит другая сторона».

Напомним, пятый пункт подписанного в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективного ответа стран-членов военного блока в случае вооруженной агрессии в отношении одной из них. Но, как заявил на днях Йенс Столтенберг, в современном мире НАТО может задействовать эту статью в ответ на кибератаку, совершенную в отношении члена НАТО.