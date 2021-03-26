Белоруссию дисквалифицировали из конкурса "Евровидение-2021"

Песню, которая могла бы представить Белоруссию на Евровидении, вновь не одобрили организаторы из-за "политического подтекста". Об этом сообщил официальный ресурс конкурса.

Песню, которая могла бы представить Белоруссию на Евровидении, вновь не одобрили организаторы из-за "политического подтекста". Об этом сообщил официальный ресурс конкурса.

Белоруссия в этом году не будет участвовать в вокальном конкурсе. Причиной стали песни, которые группа "Галасы ЗМеста" подготовила к Евровидению.

Первая композиция "Я тебя научу" не понравилась организаторам конкурса из-за "политического подтекста". Организаторы конкурса рассказали, что 10 марта попросили Белтелерадиокомпанию, которая несет ответственность за участие страны в конкурсе, приложить все усилия для участия республики в Евровидении-2021. Музыканты представили на суд вторую песню, которая также была отвергнута в Европейском вещательном союзе, передает "Царьград".

"Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе "Евровидение" в мае", — написали организаторы.

Ранее авторы композиции заявляли, что могут проигнорировать требования организаторов заменить песню, так как они не обоснованы. По их словам, и первая, и вторая песня не имеет политического подтекста.