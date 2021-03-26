Норкин удивил гостей новым анекдотом про трансвестита в эфире "Места встречи"

Выпуск программы "Место встречи" с ведущим Андреем Норкиным прошел под разговоры об имиджах мировых политиков. В конце передачи телеведущий удивил всех анекдотом про трансвестита.

Выпуск программы "Место встречи" с ведущим Андреем Норкиным прошел под разговоры об имиджах мировых политиков. В конце передачи телеведущий удивил всех анекдотом про трансвестита.

Гости обсуждали насущный в наше время вопрос — уместно ли политикам и их супругам одеваться в дорогую одежду и носить предметы роскоши. В телепередаче участникам напомнили, что жена президента Франции Бриджит Макрон предпочитает дорогостоящие брендовые вещи, которые не могут себе позволить рядовые французы. К слову, ее одежда на одной из официальных встреч обошлась в переводе на российскую валюту в 1,5 млн рублей. Однако сам президент страны Макрон одевается в костюмы всего лишь за 40 тыс. рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российский политик не должен одеваться в дорогие костюмы. Государственным парламентариям нужно придерживаться стиля от отечественных производителей. Передачу Андрей Норкин, по традиции, окончил анекдотом в своем исполнении.

"- Вася, у тебя что, жена — трансвестит? - Да, а чо? - Ничо, предупреждать надо было.

Участники "Места встречи" любят смешные истории от Норкина. Обычно они отвечают актуальной проблематике и соответствуют повестке дня. Так, недавно ведущий рассказал анекдот про старческий маразм, комментируя очередной выпад американского президента Джо Байдена.