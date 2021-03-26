Число заболевших COVID-19 в мире превысило 125,16 млн

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 125 160 255 человек. За последние сутки число заболевших увеличилось на 614 570.

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 125 160 255 человек. За последние сутки число заболевших увеличилось на 614 570.

Рост заболеваемости за минувшие сутки стал рекордным с 24 января. Количество смертей пациентов с COVID-19 увеличилось за 24 часа на 9 396, достигнув отметки 2 748 737 умерших. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Большая часть случаев заражения коронавирусом за последние сутки выявлена в Европе — 270 451. На втором месте оказались Северная и Южная Америка — 211 620, замыкает тройку Юго-Восточная Азия — 69 546.

Первое место по количеству заболевших COVID-19 занимают США, где с начала пандемии выявлено 29 718 930 случаев. Второе и третье места занимают Бразилия и Индия с показателем 12 220 011 и 11 846 652 случаев соответственно.

Заместитель главного врача по медицинской части Санкт-Петербургской клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов недавно заявил, что вакцинация от CJVID-19 является единственным эффективным методом борьбы с коронавирусом, передает "Царьград".