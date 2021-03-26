Анекдот Андрея Норкина про девушек и 25 см покорил пользователей Instagram

Ведущий Андрей Норкин рассказал анекдот, который покорил социальную сеть Instagram. Шутка была о женских навыках парковать автомобиль.

Ведущий Андрей Норкин рассказал анекдот, который покорил социальную сеть Instagram. Шутка была о женских навыках парковать автомобиль.

Телеведущий, не раз блиставший чувством юмора, рассказал новую шутку, которая уже "завирусилась" в одном из аккаунтов в Instagram. Пользователям социальной сети понравился анекдот, в котором объясняются причины, почему женщины плохо паркуются.

"Почему женщины так плохо паркуются? Потому что их всю жизнь убеждают, что вот "это" — 25 сантиметров", — во время рассказа ведущий жестом изобразил маленькое расстояние.

Фрагмент передачи с шуткой быстро распространился по социальным сетям. Пользователи Instagram и зрители передачи Норкина "Место встречи" оценили чувство юмора телеведущего и поделились своим мнением о женщинах-водителях.