Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на совместные переговоры

Президент США Джо Байден планирует пригласить главу России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит по климату.

Президент США Джо Байден планирует пригласить главу России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит по климату.

Глава Белого дома еще не говорил на эту тему с возможными участниками встречи. Предстоящий саммит по климату станет первой встречей на международном уровне, организованной администрацией Байдена.

Переговоры по вопросам борьбы с изменением климата запланированы в США на 22–23 апреля. В Вашингтоне уточнили, что ключевой темой встречи станет консолидация усилий по сокращению объемов вредных выбросов в природную среду.