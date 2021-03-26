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21:41   26 Марта 2021
Общество

"Шугалей" назвали фильмом, спасающим жизнь

"Шугалей" назвали фильмом, спасающим жизнь

Фильмы о Шугалее получили специальный приз IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Церемония вручения прошла в студии Пятого канала.

Всего в рамках премии были представлены 26 проектов в 21 номинации. Отдельное внимание организаторы уделили вручению специальных призов. В этом году их было пять. Проект "Шугалей" удостоился награды в специальной номинации "За кино, спасающее жизнь". Аналогичную премию получил проект "Доктор Лиза".

Фильм "Шугалей" режиссера Дениса Нейманда основан на реальных событиях. Его сюжет рассказывает историю россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые оказались в плену ливийских боевиков. Премьера киноленты состоялась 1 мая прошлого года. Осенью 2020 года прошла премьера второй части картины — "Шугалей-2".

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#кино #Шугалей #АПКиТ

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