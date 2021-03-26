Воробьев обязался решить проблему обманутых дольщиков Подмосковья в 2021 году

Проблемные ситуации с обманутыми дольщиками будут решены в течение трех лет, в 2023 году. Такое заявление сделал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Проблемные ситуации с обманутыми дольщиками будут решены в течение трех лет, в 2023 году. Такое заявление сделал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Власти Московской области займутся необходимыми мероприятиями по решению проблемы обманутых дольщиков в 2023 году. Воробьев пообещал решить эту проблему раз и навсегда.

В октябре губернатор заявлял, что до конца 2020 года в Подмосковье начнут функционировать 36 многоквартирных домов, благодаря чему жилье смогут получить порядка 5 тыс. обманутых дольщиков. Также глава Московской области отмечал, что с начала прошлого года в регионе уже восстановлены права около 11 тыс. обманутых дольщиков.