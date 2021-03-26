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20:58   26 Марта 2021
Политика

Журналист Портников: Байден намеренно игнорирует Владимира Зеленского

Журналист Портников: Байден намеренно игнорирует Владимира Зеленского

Президент США Джо Байден специально не созванивается с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников.

Глава Белого дома хочет убедиться в том, что Зеленский продолжает реализовывать "реформы", начатые в 2014 году. Портников объяснил, чего именно ждет Байден от украинского президента.

"Правильные действия. Правильные реформы. Прозрачный суд. Борьба с олигархами, а не болтовня", — перечислил журналист, рассуждая о том, что нужно американскому лидеру от президента Украины.

Джо Байдену не интересны "дешевые трюки" Зеленского, но украинский лидер упорно продолжает делать вид, что не понимает молчания главы Белого дома, заключил Портников.

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#сша #украина #байден #зеленский

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