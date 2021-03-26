Пьяный водитель автобуса из Тюменской области вез 19 детей в школу

Водитель школьного автобуса стал фигурантом административного дела. Шофер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель школьного автобуса стал фигурантом административного дела. Шофер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД проведут дополнительные проверки школьных автобусов в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Поводом для такого решения стал инцидент с пьяным водителем, который вез 19 детей из села Большие Арияры в Червишевскую школу.

Стражи порядка остановили маршрутку, заметив, что никто из ребят не был пристегнут. Затем они проверили мужчину, который управлял пассажирским автомобилем, на содержание алкоголя в крови. Тест показал серьезное превышение нормы. На шофера было составлено административное дело. Дети были доставлены в учебное учреждение на другом автобусе.