Полиция Кузбасса начала проверку после сообщения о жестком убийстве собаки

Сотрудники правоохранительных органов Кемеровской области изучают публикацию о том, что житель города Прокопьевск принес в свою квартиру пса, а после выкинул останки на улицу.

Сотрудники правоохранительных органов Кемеровской области изучают публикацию о том, что житель города Прокопьевск принес в свою квартиру пса, а после выкинул останки на улицу.

В одном из сообществ населенного пункта разместили пост, что неизвестный заносит питомца в подъезд дома, но вскоре выносит пакет. Пользователи предположили, что злоумышленник расправился с животным.

Автор текста рассказал, что предполагаемый живодер похож на человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщает издание VSE42. Участники беседы предложили найти возможного свидетеля — пожилую женщину, которая заходила в дом вместе с главным виновником события. Правоохранители после проведения необходимых проверок примут процессуальное решение.