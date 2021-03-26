Врио губернатора Пензенской области планирует участвовать в выборах главы региона

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона.

Голосование состоится в сентябре 2021 года. Мельниченко, который указом президента России стал врио губернатора Пензенской области, подтвердил, что будет баллотироваться на постоянную должность.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с сенатором Олегом Мельниченко. Глава государства поинтересовался, готов ли тот занять пост врио губернатора Пензенской области, на что тот ответил утвердительно.