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20:35   26 Марта 2021
Политика

Врио губернатора Пензенской области планирует участвовать в выборах главы региона

Врио губернатора Пензенской области планирует участвовать в выборах главы региона

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона.

Голосование состоится в сентябре 2021 года. Мельниченко, который указом президента России стал врио губернатора Пензенской области, подтвердил, что будет баллотироваться на постоянную должность.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с сенатором Олегом Мельниченко. Глава государства поинтересовался, готов ли тот занять пост врио губернатора Пензенской области, на что тот ответил утвердительно.

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#выборы #пензенская область #Мельниченко

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