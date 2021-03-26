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20:29   26 Марта 2021
Общество

Личные данные россиян-участников "митинга ФБК" попадут к западным спецслужбам

Личные данные россиян-участников "митинга ФБК" попадут к западным спецслужбам

Оценку онлайн-учету готовых к протесту граждан, запущенному признанным в РФ иноагентом "Фондом борьбы с коррупцией", дал политолог Алексей Чеснаков.

Проект рассчитан на получение данных о людях, которые готовы в будущем принять участие в "крупнейшем митинге" в России. Фонд не сможет провести такое мероприятие даже с условием регистрации на портале полумиллиона человек. Чеснаков выразил такое мнение в эфире "Эха Москвы". Он также добавил, что большинство зарегистрированных не придут на акцию.

"Вы знаете, есть такой термин "конверсия". От числа тех людей, которые декларируют свою готовность участвовать в политическом мероприятии в интернете, до числа тех, кто реально приходит на мероприятия, очень большая дистанция", — сказал он.

Помимо этого в России наблюдается низкий протестный потенциал. ФОМ провел опрос в период с 19 по 21 марта, результаты которого подтверждают тезис. Так, 27 декабря 2020 года о желании стать участником митинга говорили 25% респондентов, сейчас же их число насчитывает не более 17%.

Несоответствие указанных выше сведений с данными о регистрациях на карте сайте нового проекта ФБК может косвенно говорить о том, что команда осужденного блогера Алексея Навального использует накрутки. Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что один человек может неограниченное количество раз авторизоваться на сайте ФБК, используя разные электронные почты.

Существует и риск "обогащения данных" вероятных участников протеста, считает Чеснаков. Структуры Навального уже располагают базами с данными своих сторонников, теперь к ним прибавится и новая информация.

"Могут ли эти данные попасть третьим лицам (спецслужбы, бизнес-структуры, зарубежные группы, специализирующиеся на России и т. д.)? Естественно", — сказао он.

В социальных сетях проект ФБК уже назвали "переписью" глупцов. На это обратил внимание политолог Алексей Мухин. Он также заметил, что зарубежным организаторам протеста все равно на судьбу протестного контенгента РФ.

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#митинг #фбк #чеснаков

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