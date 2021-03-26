Киев заявил о консультациях с "нормандской четверкой" по ситуации в Донбассе

Офис президента Украины Владимира Зеленского проводит консультации по ситуации в Донбассе под руководством "нормандской четверки".

Офис президента Украины Владимира Зеленского проводит консультации по ситуации в Донбассе под руководством "нормандской четверки".

О контактах Зеленского с руководством стран "нормандской четверки", куда входят Франция, Германия и Россия, сообщил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Президент и глава офиса президента проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки" касательно грубого нарушения, в результате которого погибли наши военные", — отметил Арестович.

При этом он отметил, что единственным условием успешных дальнейших переговоров является полное прекращение огня.