Путин подписал указ о назначении врио губернатора Пензенской области

Сенатор Олег Мельниченко назначен на должность врио губернатора Пензенской области. Об этом говорится в указе российского президента Владимира Путина.

Сенатор Олег Мельниченко назначен на должность врио губернатора Пензенской области. Об этом говорится в указе российского президента Владимира Путина.

Лидер страны провел рабочую встречу с Мельниченко. В ходе переговоров Путин подписал документ о назначении сенатора на пост временно исполняющего обязанности главы области.

Мельниченко до назначения возглавлял комитет Совфеда РФ по федеративному устройству и региональной политике. Переговоры президента и сенатора проходили в формате видеоконференции.

Путин ранее назначил дипломата Евгения Лукьянова новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии.