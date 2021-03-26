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20:16   26 Марта 2021
Политика

Путин подписал указ о назначении врио губернатора Пензенской области

Путин подписал указ о назначении врио губернатора Пензенской области

Сенатор Олег Мельниченко назначен на должность врио губернатора Пензенской области. Об этом говорится в указе российского президента Владимира Путина.

Лидер страны провел рабочую встречу с Мельниченко. В ходе переговоров Путин подписал документ о назначении сенатора на пост временно исполняющего обязанности главы области.

Мельниченко до назначения возглавлял комитет Совфеда РФ по федеративному устройству и региональной политике. Переговоры президента и сенатора проходили в формате видеоконференции.

Путин ранее назначил дипломата Евгения Лукьянова новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии.

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#путин #пензенская область #Мельниченко

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