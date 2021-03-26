Школьник из Подмосковья погиб во время "опасной игры" с незнакомцем

Школьник, сбежавший из семьи после конфликта, погиб от удара в солнечное сплетение. Убийца сбежал в другой регион.

Школьник, сбежавший из семьи после конфликта, погиб от удара в солнечное сплетение. Убийца сбежал в другой регион.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка. Выяснилось, что мужчина скрывался на своей даче во Владимирской области.

Погибший сбежал из дома после семейного конфликта, а затем завел себе нового знакомого на автобусной остановке. Тот пригласил мальчика в гости и сообщил, что живет один. Школьник согласился, по дороге сняв фигуранта на телефон. Фото подросток отправил своим друзьям.

Во время распития спиртных напитков мужчина предложил потерпевшему провести игру. Он нанес собутыльнику удар в солнечное сплетение, после которого тот скончался.

Преступник скрылся с места происшествия, но его удалось выследить благодаря записям с видеокамер. Сообщается, что ранее задержанный был неоднократно судим.