Путин определился с кандидатурой врио губернатора Пензенской области

Президент РФ Владимир Путин планирует назначить сенатора Совфеда Олега Мельниченко на пост врио губернатора Пензенской области. Об этом сообщил источник издания "Интерфакс".

Президент РФ Владимир Путин планирует назначить сенатора Совфеда Олега Мельниченко на пост врио губернатора Пензенской области. Об этом сообщил источник издания "Интерфакс".

Стоит отметить, что соответствующую должность ранее занимал Иван Белозерцев. Однако управленец был задержан 22 марта по подозрению в получении взятки. Затем 23 марта президент РФ подписал указ об отстранении Белозерцева с поста главы Пензенской области. Решение главы государства обусловлено утратой доверия.