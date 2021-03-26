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19:33   26 Марта 2021
Политика

Политолог Марков: соратники Навального стараются повлиять на решение по санкциям

Политолог Марков: соратники Навального стараются повлиять на решение по санкциям

Новости о якобы ухудшении самочувствия блогера Алексея Навального появляются не просто так. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

Члены семьи и соратники Навального примерно в одно и то же время начали говорить об ухудшении состояния его здоровья. Сообщалось, что проблемы со спиной и ногой у основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) начались еще месяц назад.

В беседе с журналистами Федерального агентства новостей Марков рассказал, что в медиапространстве вышеуказанная информация начала появляться не просто так. По словам политолога, соратники Навального хотят использовать вести о здоровье блогера как триггер для запуска новой волны незаконных уличных протестов.

Марков также отметил, что публикации о здоровье Навального стараются приурочить к саммиту стран — членов ЕС. По мнению политолога, европейские политики на фоне подобных новостей могут усилить санкционное давление на РФ.

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#евросоюз #навальный #протесты #марков

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