Политолог Марков: соратники Навального стараются повлиять на решение по санкциям

Новости о якобы ухудшении самочувствия блогера Алексея Навального появляются не просто так. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

Новости о якобы ухудшении самочувствия блогера Алексея Навального появляются не просто так. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

Члены семьи и соратники Навального примерно в одно и то же время начали говорить об ухудшении состояния его здоровья. Сообщалось, что проблемы со спиной и ногой у основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) начались еще месяц назад.

В беседе с журналистами Федерального агентства новостей Марков рассказал, что в медиапространстве вышеуказанная информация начала появляться не просто так. По словам политолога, соратники Навального хотят использовать вести о здоровье блогера как триггер для запуска новой волны незаконных уличных протестов.

Марков также отметил, что публикации о здоровье Навального стараются приурочить к саммиту стран — членов ЕС. По мнению политолога, европейские политики на фоне подобных новостей могут усилить санкционное давление на РФ.