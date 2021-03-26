Светлана Тихановская и Юлия Навальная действуют по одной методичке

Супруга блогера Алексея Навального Юлия опубликовала в Сети сообщение, в котором поддержала мужа на фоне его якобы плохого состояния здоровья.

Супруга блогера Алексея Навального Юлия опубликовала в Сети сообщение, в котором поддержала мужа на фоне его якобы плохого состояния здоровья.

Адвокаты Навального сообщили об ухудшении его самочувствия 25 марта. По словам юристов, у блогера наблюдаются проблемы со спиной и ногой. Юлия решила поддержать супруга и опубликовала в Instagram соответствующий пост.

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) опубликовали материал, в котором говорится о сходстве письма Юлии с аналогичным текстом от экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Обращение Навальной почти по пунктам повторяет письмо Тихановской ее мужу Сергею, который находился под стражей. В начале женщины отметили стойкость своих супругов. Затем описали тяжелые условия, в которых они содержаться. В конце заявлений Тихановская и Навальная потребовали освободить "незаконно" находящихся в тюрьмах людей.

Сотрудники ФАН отметили, что Юлия Навальная сейчас находится в той же ситуации, что и Тихановская в 2020 году, когда та пыталась стать президентом Белоруссии. Вероятно, супруга блогера пользуется похожей методичкой.