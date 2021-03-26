Родственники пациента избили врача-терапевта с 30-летним стажем в Башкирии

Дочь пожилого пациента напала на врача из-за амбулаторной карты. Женщина била медика по голове и порвала халат. Потерпевшая обратилась в полицию.

Дочь пожилого пациента напала на врача из-за амбулаторной карты. Женщина била медика по голове и порвала халат. Потерпевшая обратилась в полицию.

Инцидент произошел во время визита к пациенту. Участковый врач-терапевт Туймазинской ЦРБ стала жертвой нападения, когда приехала по вызову к пожилому мужчине, сообщили в профсоюзе работников здравоохранения республики.

Во время осмотра дочь пенсионера вела себя агрессивно. После того, как медик осмотрела больного и сделала запись в карте, женщина набросилась на нее, пытаясь забрать медицинский документ. Она стала бить доктора по голове и рукам и порвала халат.

Терапевт уже обратилась в полицию. Назначена экспертиза, которая выявит степень тяжести нанесенного вреда. Пострадавшая стала в 2017 году лучшим врачом-терапевтом и является почетной гражданкой города Туймазы.