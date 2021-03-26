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18:51   26 Марта 2021
Политика

Совбез готов представить Путину проект новых основ государственной политики РФ

Совбез готов представить Путину проект новых основ государственной политики РФ

Совет безопасности России одобрил проект новых основ государственной политики страны. Об этом сообщил секретарь совещательного органа Николай Патрушев.

В пятницу, 26 марта, президент РФ Владимир Путин организовал заседание Совбеза. Патрушев рассказал главе государства, что эксперты подготовили программу по госполитике в области международной информационной безопасности. В ближайшее время проект представят на утверждение Владимиру Путину.

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#путин #совбез #патрушев

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