Совбез готов представить Путину проект новых основ государственной политики РФ

Совет безопасности России одобрил проект новых основ государственной политики страны. Об этом сообщил секретарь совещательного органа Николай Патрушев.

Совет безопасности России одобрил проект новых основ государственной политики страны. Об этом сообщил секретарь совещательного органа Николай Патрушев.

В пятницу, 26 марта, президент РФ Владимир Путин организовал заседание Совбеза. Патрушев рассказал главе государства, что эксперты подготовили программу по госполитике в области международной информационной безопасности. В ближайшее время проект представят на утверждение Владимиру Путину.