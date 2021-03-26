Путин назвал главные киберугрозы современности

В киберпространстве находится много угроз, которые нацелены на глобальную безопасность и суверенитет отдельных стран.

В киберпространстве находится много угроз, которые нацелены на глобальную безопасность и суверенитет отдельных стран.

Президент России провел Совет безопасности по государственной политике в области международной информационной безопасности. В рамках встречи он назвал главные киберугрозы, с которыми уже столкнулось современное общество.

"Новые технологические решения порождают новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства", – заявил Путин.

Также президент отметил, что подходы России к проблеме в киберпространстве остаются открытыми, прозрачными и неизменными. Чтобы избежать конфликтов, необходимо заключать международные договоры.