Байден заявил о необходимости "говорить и считаться" с властями РФ

Россия является государством, с которым нужно считаться. Об этом, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, заявил президент США Джо Байден.

Россия является государством, с которым нужно считаться. Об этом, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер принял участие в одной из сессий саммита Евросоюза, который проходил в онлайн-формате. Драги в ходе пресс-конференции рассказал, что Байден во время выступления указал на необходимость "говорить" с российскими властями.

Речь президента США четко продемонстрировала, что Европейский союз является столпом американской внешней политики, отметил итальянский премьер.

Байден ранее объявил о намерении сотрудничать с Евросоюзом по общим внешнеполитическим интересам.