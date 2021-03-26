18:48 26 Марта 2021Политика
Байден заявил о необходимости "говорить и считаться" с властями РФ
Россия является государством, с которым нужно считаться. Об этом, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, заявил президент США Джо Байден.
Россия является государством, с которым нужно считаться. Об этом, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, заявил президент США Джо Байден.
Американский лидер принял участие в одной из сессий саммита Евросоюза, который проходил в онлайн-формате. Драги в ходе пресс-конференции рассказал, что Байден во время выступления указал на необходимость "говорить" с российскими властями.
Речь президента США четко продемонстрировала, что Европейский союз является столпом американской внешней политики, отметил итальянский премьер.
Байден ранее объявил о намерении сотрудничать с Евросоюзом по общим внешнеполитическим интересам.