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18:29   26 Марта 2021
Политика

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Правительства Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что к настоящему моменту обстановка в регионе стабилизировалась и остается в спокойной.

"Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Условлено о дальнейших контактах", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были остановлены только 9 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Москве 11 января 2021 года состоялся саммит с участием президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, посвященный урегулированию ситуации в регионе.

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