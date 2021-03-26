Рар оценил вероятность санкций против Шредера из-за «СП-2»

По словам немецкого политолога, США не решатся испортить отношения с Европой.

Немецкий политолог Александр Рар оценил возможность введения санкций со стороны США против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за «Северного потока — 2». По словам эксперта, американские власти едва ли решатся испортить отношения с Европой. Об этом он сказал в интервью изданию «Украина.ру».

В настоящее время Шредер возглавляет совет директоров компании Nord Stream 2, которая, в свою очередь, реализует расширение газового трубопровода из России в Европу. Тем временем в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что Конгресс США оказывает давление на президента страны Джо Байдена, чтобы он ввел санкции против участников проекта.

Американский лидер осознает, что ограничения непременно ухудшат отношения с Германией, поэтому не планирует рубить с плеча. Опасения Байдена разделяет и политолог Рар.

«Это откроет черную главу в отношениях Америки и Европы. На это Америка пойти не может при всех фантастических предположениях», — заявил Рар.

С другой стороны, политолог заметил, что новая порция санкций со стороны американского истеблишмента не за горами, что не может не тревожить.

«Но применить против экс-канцлера, который не был осужден и ни в чем не провинился, санкции — на это нынешняя Америка еще не решится. Но тенденция к этому видна, и она страшна», — заключил эксперт.

Ранее европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») напомнила о необходимости противостоять американским санкциям против «СП-2» и защитить экономические интересы ЕС. По ее словам, действия США идут вразрез с международным правом, а санкционная политика является «прямым нападением на экономические интересы и национальный суверенитет» стран ЕС.