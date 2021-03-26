"Аэрофлот" обвинил депутата Антона Гетту в дебоше из-за жажды спиртного

Компания "Аэрофлот" направила письмо в Госдуму с жалобой на депутата Антона Гетту. Авиаперевозчик возмущен поведением парламентария и последующим дебошем на борту.

Компания "Аэрофлот" направила письмо в Госдуму с жалобой на депутата Антона Гетту. Авиаперевозчик возмущен поведением парламентария и последующим дебошем на борту.

Политик и его знакомый летели из Москвы в Казань. Мужчины находились в бизнес-классе лайнера, где стали мешать работе бортпроводников, устроив "хаотичные блуждания". Кроме того, они начали доставлять дискомфорт пассажирам, сообщал Telegram-канал LIFESHOT.

В письме, текст которого попал в распоряжение журналистов, подчеркивается, что буйные мужчины требовали новых порций спиртного. Услышав отказ, они стали грозить членам экипажа увольнением и административной ответственностью. После приземления в Казани парламентария и его приятеля уже ждали сотрудники полиции.

Сам народный избранник и его помощник пока не дали комментариев по существу претензий со стороны авиаперевозчика. Тем не менее Гетте не избежать разговора с соратниками по партии. Руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов подчеркнул, что после возвращения депутата в столицу члены политического объединения обсудят инцидент.