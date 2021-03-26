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18:06   26 Марта 2021
Происшествия

Падение машины с обрыва обернулось смертью для четырех человек в Дагестане

Падение машины с обрыва обернулось смертью для четырех человек в Дагестане

Водитель машины на большой скорости съехал с дороги и вылетел с высокого обрыва.

В результате падения машины с обрыва высотой около 100 метров в горах Дагестана погибли четыре человека.

Происшествие случилось на пятом километре автодороги Цугни — Кассагумахи — Карбачимахи в Акушинском районе. Водитель не справился с управлением машиной и съехал с дороги, а после вылетел в обрыв и упал с высоты 100 метров. По имеющимся у полиции данным, мужчина и три пассажира, которые находились в салоне автомобиля, от полученных травм скончались на месте.

Правоохранители по факту случившегося собрали необходимые материалы для принятия процессуального решения.

Федеральное агентство новостей публиковало фотографии с места ДТП, а также список погибших.

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#авария #дагестан #дтп #обрыв

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