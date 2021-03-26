Умерший во время лыжной прогулки Липницкий пытался вытащить из воды пса

Скончавшийся рок-музыкант Александр Липницкий гулял вместе с питомцем в дачном поселке на Николиной Горе по льду по Москве-реке.

Скончавшийся рок-музыкант Александр Липницкий гулял вместе с питомцем в дачном поселке на Николиной Горе по льду по Москве-реке.

Его друг, музыкальный критик Артемий Троицкий, рассказал, что режиссер заметил, как его собака провалилась под лед. Липницкий бросился ей на помощь. В какой-то момент пес и его хозяин не смогли выбраться на сушу, передает портал "Общественная Служба Новостей".

Жена музыканта Инна отметила, что тело ее супруга до сих пор не обнаружено. Липницкий погиб в возрасте 68 лет. Он был участником группы "Звуки Му" и дружил с такими известными исполнителями, как Виктор Цой и Борис Гребенщиков.