Девочка-подросток из Саратовской области забеременела и хочет замуж

Несовершеннолетняя жительница Вольска забеременела от 23-летнего курьера. Родители настаивают на замужестве.

Несовершеннолетняя жительница Вольска забеременела от 23-летнего курьера. Родители настаивают на замужестве.

Следователи по данному факту завели уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", но пара настаивает, что интимная близость между ними произошла по любви и с серьезными намерениями.

По данным полиции, 14-летняя девочка учится в пятом классе. Ее 23-летний избранник окончил коррекционный класс, отучился в ПТУ на штукатура-маляра, а сейчас работает курьером за 12 тыс. рублей в месяц. Ученица, по словам врачей, станет мамой уже в сентябре. Отцу ее ребенка грозит уголовное наказание.