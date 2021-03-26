Французский багет могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

С таким предложение выступила министр культуры Франции Розелин Башло.

В Париже предложили включить французский багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры страны Розелин Башло в комментарии газете Parisien.

По словам Башло, выбор хлебобулочного изделия связан с тем, что он уже давно стал своеобразным символом Франции, объединяющим народ.

«Багет — живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет — благородный и обманчиво простой продукт... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его», — объяснила французский министр.

La France a choisi de présenter le dossier des savoir-faire de la baguette de pain pour une inscription au patrimoine mondial immatériel de l’#UNESCO. Une fierté pour nos boulangers de France @cnbpf merci à celles et ceux qui ont soutenu cette démarche #BaguetteUnesco pic.twitter.com/nVk7cFhze0 — Guillaume Gomez Chef (@ggomez_chef) March 26, 2021

По данным газеты, Минкультуры страны должно подать номинацию в ЮНЕСКО до 31 марта. О своем решении организация сообщит не ранее осени 2022 года.

Ранее представители нескольких провинций в Нидерландах попросили властей страны подать заявку на включение в список ЮНЕСКО традиционных парусных плоскодонок. В народе их называют «коричневые лодки» — из-за цвета парусов. Традиционно они использовались для рыбной ловли и мелкой торговли.

В настоящее время в стране находится около 400 таких судов. Как правило, на них устраивают прогулки для туристов и сдают в аренду. Впрочем, из-за пандемии коронавируса у владельцев не хватает средств на их содержание.

По словам авторов инициативы, в большинстве европейских стран плоскодонки получают поддержку государства, однако в Голландии им приходится самим «добывать себе пропитание». Так, статус наследия ЮНЕСКО не только привлечет все больше желающих прокатиться на таких судах, но также предоставит дополнительное финансирование.

Перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополняется каждый год. В 2020 году в список была включена, например, финская национальная традиция принимать сауну.