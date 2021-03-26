Президент РФ Джозеф Байден провел первую пресс-конференцию в качестве главы государства. Мероприятие не прошло без очередного проявления "сонного Джо".

Президент РФ Джозеф Байден провел первую пресс-конференцию в качестве главы государства. Мероприятие не прошло без очередного проявления "сонного Джо".

Пресс-конференция состоялась 25 марта. Стоит отметить, что Байден стал первым президентом США, который отсрочил общение с представителями СМИ более чем на два месяца.

Мероприятие не прошло без казусов. Американский лидер начал выступление со слов о ситуации с коронавирусом. Политик всю речь зачитал с ранее подготовленного листка и ни разу не оторвался от него.

Во время встречи с журналистами политик не обращал внимания на их вопросы и перебирал бумаги, которые были у него под рукой. Кроме того, он торопливо листал блокнот, будто пытался что-то вспомнить.

По мнению пользователей Сети, которые посмотрели трансляцию, Байден явил миру "сонного Джо". Таким прозвищем президента США начали называть после того, как он несколько раз засыпал на официальных мероприятиях, передает Федеральное агентство новостей.