Путин предложил использовать достижения комплекса "Авангард" в космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин отметил уникальные характеристики российских разработок оборонной сферы, таких как гиперзвуковые ракеты "Авангард".

Президент РФ Владимир Путин отметил уникальные характеристики российских разработок оборонной сферы, таких как гиперзвуковые ракеты "Авангард".

Владимир Путин заявил об уникальных разработках военной отрасли на заседании совета организации "Россия — страна возможностей". Один из участников рассказал президенту о планах по созданию космического аппарата, который сможет совершить полет к Венере и выдержать экстремально высокую температуру ее поверхности. Глава государства отметил, что в России уже был разработан материал, который использовали при создании ракетного комплекса "Авангард", он выдерживает температуры в 2000 градусов.

"А на Венере всего 500 градусов", — подчеркнул президент.

"Авангард" — гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения, который был впервые анонсирован президентом в 2018 году во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.