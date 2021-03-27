Сатановский попытался найти «русский след» в блокировке Суэцкого канала

Мировая торговля в результате блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом ежедневно теряет почти 10 млрд. долларов. И, если никто еще не нашел за этим происшествием русского следа, это не значит, что его там нет, ведь нефть уже подорожала.

Мировая торговля в результате блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом ежедневно теряет почти 10 миллиардов долларов. И, если никто еще не нашел за этим происшествием русского следа, это не значит, что его там нет, ведь нефть уже подорожала.

Такое мнение, с присущим ему сарказмом, в личном Telegram-канале изложил российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, цена на нефть, в результате истории с контейнеровозом, не просто выросла, но и продолжит расти, так как через Суэцкий канал, который остается заблокированным уже несколько дней, идет порядка 12% всей мировой торговли. Судно, севшее на мель, шло из Китая под панамским флагом, а его экипаж целиком состоит из индусов.

«Русский след где?! Не может же такого быть, чтоб его не было. Не бывает такого. Так что, выдвинем свою версию событий, основываясь на том, на что оно все "сильно похоже". Такую формулу обычно политики и пресса к нам применяют по любому случаю», — пишет Сатановский, отмечая, что, возможно, в будущем по этому сценарию будет снят оскароносный фильм.

Завязка сценария заключается в том, что, пока королева Великобритании разбирается с враньем американской жены своего внука, и в поисках получения положительных эмоций нарушает собственную же клятву не заводить новых корги, президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавируса. Даже, если на первый взгляд кажется, что эти события никак между собой не связаны, нужно помнить, что все происходящие в мире события связаны с Россией, а значит и с ее лидером, подчеркивает эксперт.

Одновременно с этим у находящегося в российской колонии любимого всем мировым сообществом блогера Алексея Навального пропал сон, а его супруга при этом вновь улетела в ФРГ. В это время в тувинской тайге, скрывшись от пронырливой прессы, отдыхали российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, которые, очевидно, именно там и запланировали все вышеперечисленное.

А глава МИД России Сергей Лавров, выполняя свою часть плана, нанес визит в Китай, и именно из китайского порта в Суэцкий канал вышел застрявший там сухогруз, подчеркивает Сатановский. И не стоит думать, что это простое совпадение.

В Израиле в эти же дни прошли уже четвертые за год с небольшим парламентские выборы, и пятые, возможно, не за горами. А американский президент Джо Байден на третьем месяце своего пребывания в Белом доме провел наконец первую пресс-конференцию.

«Как русским удается все, что им нужно, так виртуозно провернуть, чтобы, казалось бы, не связанные между собой события легли в канву их тщательно выверенных планов, уму не приложить. Но ведь у них все получается! Наверное, школа андроповского КГБ, значительно усовершенствованная тем же Путиным, который спит и видит… точнее, никогда не спит» — иронизирует автор.

Возвращаясь же к севшему на мель в Суэцком канале сухогрузу, Сатановский отмечает, что мель появилась там неспроста и совершенно неслучайно. Очевидно, что эта мель – результат работы ГРУ, известных всему миру еще по истории со Скрипалями Петрова и Баширова, а также русских хакеров, которые в 2016 году протолкнули Трампа в президенты США. Ведь только им под силу в короткие сроки эту мель нарыть и подставить под сухогруз, чтобы тот «как-бы случайно» на нее сел.

«Русские всегда в Египте славились масштабными земляными работами. Так они в свое время там и Асуанскую плотину построили. Результат налицо. Вопрос только: какие санкции за это против России вводить и когда. Но это дело наживное», — заключает политолог свой остросюжетный сценарий.

Напомним, контейнеровоз MV Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Как объяснила тайваньская компания, зафрахтовавшая контейнеровоз, судно развернулось в канале в результате сильного ветра, и уже после этого село на мель, полностью перегородив проход по водной артерии.

По мнению экспертов по судоходству, движение по Суэцкому каналу может быть восстановлено в лучшем случае в течение нескольких дней, а в худшем случае на это уйдут недели.