Суд избрал меру пресечения главе Пензенского района и его подельнику

Пензенский чиновник проведет под стражей два месяца за взятку в 200 тыс. рублей, полученную от руководителя одной из фирм.

Пензенский чиновник проведет под стражей два месяца за взятку в 200 тыс. рублей, полученную от руководителя одной из фирм.

Глава Пензенского района Сергей Козин арестован на два месяца по делу о получении взятки. Вчера ФАН сообщал о задержании чиновника.

Кроме того, к домашнему аресту приговорен глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков, который посредничал при осуществлении противоправного деяния.

По данным следствия, чиновник получил 200 тыс. рублей от руководителя коммерческой организации в качестве вознаграждения за решение вопроса об изменении границ земельного участка на территории Пензенского района. Есенков являлся посредником во время передачи взятки.