17:46 26 Марта 2021Происшествия
Суд избрал меру пресечения главе Пензенского района и его подельнику
Пензенский чиновник проведет под стражей два месяца за взятку в 200 тыс. рублей, полученную от руководителя одной из фирм.
Пензенский чиновник проведет под стражей два месяца за взятку в 200 тыс. рублей, полученную от руководителя одной из фирм.
Глава Пензенского района Сергей Козин арестован на два месяца по делу о получении взятки. Вчера ФАН сообщал о задержании чиновника.
Кроме того, к домашнему аресту приговорен глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков, который посредничал при осуществлении противоправного деяния.
По данным следствия, чиновник получил 200 тыс. рублей от руководителя коммерческой организации в качестве вознаграждения за решение вопроса об изменении границ земельного участка на территории Пензенского района. Есенков являлся посредником во время передачи взятки.