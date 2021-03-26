Почти 40 швейцарцев скончались после прививки от коронавируса

Более 35 летальных исходов зарегистрировали в Швейцарии с начала прививочной кампании против коронавируса.

Более 35 летальных исходов зарегистрировали в Швейцарии с начала прививочной кампании против коронавируса.

Такие данные обнародовало агентство по терапевтической продукции Swissmedic. Информация о швейцарцах, скончавшихся после старта вакцинационной кампании, приводится на сайте правительства страны. Агентство Swissmediс изучило 460 уведомлений о "предположительно нежелательных последствиях" после прививок препаратом компаний Pfizer и BioNTech. К тому же проанализированы 393 уведомления о вакцинации разработкой компании Moderna. В девяти случаях отсутствовали данные об использованном препарате.

"В 37 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных по прошествии более или менее длительного времени", — подчеркнули в Swissmedi.

Средний возраст скончавшихся швейцарцев составляет 84 года. В большинстве случаев у умерших были проблемы со здоровьем. По словам экспертов, смерть этих людей является следствием ряда заболеваний. Сейчас Швейцария столкнулась с новой волной коронавируса.