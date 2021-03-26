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17:42   26 Марта 2021
Политика

Жители США раскритиковали первую пресс-конференцию Джо Байдена

Жители США раскритиковали первую пресс-конференцию Джо Байдена

Пользователи сетевого портала Fox News оставили множество комментариев под публикацией о первой пресс-конференции президента США Джо Байдена.

Читатели остались недовольны. Многие пользователи отметили, что Байден отвечал только на заранее одобренные вопросы. Американский лидер рассказал о проблемах с миграцией, но читателям хотелось услышать от Байдена комментарии по более острым темам.

"Жаль, что никто его не спросил о том, примет ли он вызов Путина (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.)" — поинтересовался Laughing_At_Democrats.

Многие пользователи портала сошлись во мнении, что пресс-конференцию "срежиссировали" заранее, и что предшественник Байдена Дональд Трамп был куда активнее в общении с прессой.

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#сша #байден #трамп #пресс-конференция

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