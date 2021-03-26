Путин позитивно оценил результаты работы АНО "Россия — страна возможностей"

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на успешную реализацию социальных лифтов в условиях платформы "Россия — страна возможностей".

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на успешную реализацию социальных лифтов в условиях платформы "Россия — страна возможностей".

Благодаря платформе получилось создать дополнительную возможность для молодых россиян реализовать себя с упором на стремления и жизненные планы. Глава государства сказал об этом в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

"Социальные лифты в рамках этой работы очень неплохо реализуются: и школьники, и студенты имеют возможность использовать все свои лучшие качества, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят", — сказал глава государства.

На платформе "Россия — страна возможностей" существует множество направлений из разных сфер жизни, добавил президент РФ. Глава государства также ждет предложений на тему того, как развивать и эффективно использовать платформу в будущем.