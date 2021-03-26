17:26 26 Марта 2021Происшествия
Коронавирус погубил самую тяжелую женщину России
Участница российских телешоу не смогла побороть болезнь, которую у нее диагностировали осенью 2020 года.
Участница российских телешоу не смогла побороть болезнь, которую у нее диагностировали осенью 2020 года.
Звезда ток-шоу "Пусть говорят" Наталья Руденко скончалась в Волгограде от последствий COVID-19 SARS-CoV-2.
Известность пришла к женщине в 2018 году, когда она рассказала в телестудии о желании похудеть. Руденко, весившая 280 кг, не могла стать матерью.
Через год Наталья снова вернулась на телевидение и заявила, что смогла сбросить около 100 кг.
Коронавирус у Руденко диагностировали осенью 2020 года.