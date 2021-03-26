Россия за день. Главное: флаг Сербии в Красноярске, корпоративы в Мурманске

Омские коммунисты отказываются идти в Госдуму, а Саратовская область увеличивает дефицит бюджета.

Воронежская область. Региональное управление Федеральной службы судебных приставов сообщает, что замгубернатора области Виталий Шабалатов задолжал почти 74 тысячи рублей за коммунальные услуги и штрафы ГИБДД. Долги копились с октября 2020 года.

Санкт-Петербург. Интересы Санкт-Петербурга в Госдуме вполне мог бы представлять Вячеслав Макаров – председатель местного Заксобрания. Такое мнение в эфире телеканала «78» высказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Красноярский край. Представители партии «Единая Россия» в регионе провели пресс-конференцию под флагами Сербии. Организаторы не заметили того, что установленные на столах флаги России перевернуты вверх ногами.

Саратовская область. Депутаты городской думы решили увеличить дефицит муниципального бюджета до 398,2 миллиона рублей. Основную часть средств отдадут комитету по строительству и инженерной защите, комитету по ЖКХ и администрации Волжского района Саратова.

Республика Якутия. Досрочные выборы мэра города стартовали в Якутске. Голосование будет идти с 26 по 28 марта на 118 избирательных участках. На пост претендуют шесть местных депутатов: Иван Комаров, Евгений Григорьев, Евгений Рябченко, Виталий Обедин, Савва Михайлов и Айал Прокопьев.

Омская область. Депутат Госдумы Александр Кравец, покинувший пост первого секретаря омского обкома КПРФ, принял решение не баллотироваться в Госдуму в этом году. По официальным данным, коммунист решил воздержаться от участия в выборах из-за возраста (сейчас ему 71 год).

Республика Башкортостан. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил, что власти Башкирии знали о претензиях правоохранителей к министру строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву и министру ЖКХ Борису Беляеву. Ранее их обвинили в злоупотреблении полномочиями при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау.

Челябинская область. В отношении бывшего главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина возбудили уголовное дело по статье о растрате. Его подозревают в незаконном получении премий на сумму более 300 тысяч рублей.

Алтайский край. Бывшего главу Троицкого района Андрея Овсянникова обвинили в том, что он использовал служебный автомобиль в личных целях. Также чиновник тратил деньги муниципалитета на бензин. Суд поставил, что Овсянников должен вернуть в местный бюджет 63,8 тысячи рублей.

Нижегородская область. Местные власти займутся благоустройством площади перед областным заксобранием. Работы будет осуществлять петербургская компания «Возрождение». Стоимость благоустройства оценивается в 235,8 миллиона рублей.

Магаданская область. Суд утвердил обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера регионального Фонда капитального ремонта по статье «присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения». Она внесла в авансовый отчет ложные данные о расходах на оплату предновогоднего банкета в местном ресторане.

Архангельская область. Общественный штаб по наблюдению за выборами 2021 года проведет 50 семинаров по подготовке наблюдателей. Об этом на встрече с первым замгубернатора региона Ваге Петросяном рассказал глава штаба Анатолий Бутко.

Забайкальский край. Представители Фонда развития Забайкальского края рассказали, что за 2019 году потратили на «поддержание работы» 22,7 миллиона рублей. Почти половина из этих средств была потрачена на помощь юрлицам, работающим на территории края.

Приморский край. Заместитель начальника управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока Юрий Трунов оштрафован на 30 тысяч рублей за ремонт пешеходной дорожки в Покровском парке. Чиновник заключил срочный контракт на 5 миллионов рублей, хотя ситуация не была экстренной.

Мурманская область. Местным чиновникам запретили владеть криптовалютой. Инициативу поддержал Комитет областной думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.