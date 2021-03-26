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17:21   26 Марта 2021
Происшествия

Шестилетний малыш погиб, выпав из окна пятого этажа в Парголово

Шестилетний малыш погиб, выпав из окна пятого этажа в Парголово

Мальчик выпал из окна пятого этажа на Старожиловской улице в поселке Парголово. По предварительным данным, малыш испугался стука в дверь.

Родители ушли в магазин за продуктами, чтобы накрыть стол по случаю дня рождения мамы погибшего ребенка. Шестилетний мальчик остался в квартире один, пишут местные СМИ.

В это время пришли соседи с жалобами, что их заливают. От стука в дверь ребенок напугался и залез на подоконник высматривать маму с папой. Случайно створка распахнулась, и малыш сорвался.

Дошкольник получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался до приезда скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

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