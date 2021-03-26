17:16 26 Марта 2021Армия
Путин поручил главкому ВМФ РФ продолжить арктические экспедиции
Впервые в истории на учениях в Арктике три российские АПЛ выполнили одновременное всплытие из-подо льда на расстоянии до 300 метров друг от друга.
Впервые в истории на учениях в Арктике три российские АПЛ выполнили одновременное всплытие из-подо льда на расстоянии до 300 метров друг от друга.
Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров", — подчеркнул он.
Глава государства поручил главкому ВМФ продолжить проведение комплексных экспедиций в арктическом регионе.