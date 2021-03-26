Путин поручил главкому ВМФ РФ продолжить арктические экспедиции

Впервые в истории на учениях в Арктике три российские АПЛ выполнили одновременное всплытие из-подо льда на расстоянии до 300 метров друг от друга.

Впервые в истории на учениях в Арктике три российские АПЛ выполнили одновременное всплытие из-подо льда на расстоянии до 300 метров друг от друга.

Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров", — подчеркнул он.

Глава государства поручил главкому ВМФ продолжить проведение комплексных экспедиций в арктическом регионе.